Max Verstappeni isa teeb rallidebüüdi, hollandlane unistab ka WRC-sarjast

Verstappen hakkab osa võtma Belgia ralli meistrivõistluste sarjast, kus ta teeb kaasa vähemalt kahel esimesel etapil. Debüüdi teeb kogenud võidusõitja 26. veebruaril toimuval Rally van Haspengouwil. Kaarti loeb talle Kris Botson, võistlusautoks on Citröen C3 Rally2.

Belgia meistrivõistluste korraldajad teatasid, et Verstappen kaalub juba tänavu ka mõnel WRC etapil osalemist. Täpsemaid plaane pole hetkel avalikustatud.

"Rallisport on midagi sellist, mida saab teha kogemuste pealt," vahendas DirtFishi Verstappeni sõnu. "Kogemuste kogumine on aga suurim väljakutse. Autosportlase karjääri jooksul pole ma midagi sellist varem teinud, rallis on kõik minu jaoks uus. Alates autost, töömeetoditest, legendi koostamisest kuni juhiste kuulamiseni sõidu ajal välja."