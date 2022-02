Ott Tänak: mul on hea meel, et suutsin alistada Ogier' siis, kui ta veel tiitli eest võitles

"Kas sellest on kahju, et ta lõpetab? On, nagu on. Austan väga tema otsust ja tema plaane," arutles Tänak. "Profielu kõrvalt peab jääma aega ka muu elu jaoks."

"Meil vedas väga: mul oli alati eesmärk võita teda siis, kui ta veel tiitliheitluses sees on, ja me suutsime seda," viitas eestlane 2019. aastal teenitud MM-tiitlile. "Selles mõttes oli hea teha seda enne, kui ta karjääri lõpetab. Samas on tegu tõelise WRC valitsejaga, ta on võitnud tiitleid nii mitmete autotootjatega. Sebastien on hea mõõtemärk ning ilma temata on MM-sari teine, kuid tiitliheitlus tuleb ikka tihe."