Põhjapõdrad kriipsutasid Rootsi ralli kavast maha kaks kiiruskatset

Ära on jäetud Örträski nimeline kiiruskatse, mil pikkus 20,52 kilomeetrit ja mida oleks laupäeval läbitud teise katsena (SS9) kell 10.29 (Eesti aeg) ja pärastlõunal uuesti kell 16.59.

Põhjuseks on toodud sealne aktiivne põhjapõtrade liikumine. "Põhjapõtrade karjatajad on meie poole pöördunud ning öelnud, et sinna pole hetkel võimalik minna," vahendab Rallit.fi Rootsi ralli korraldaja Glenn Olssoni sõnu.