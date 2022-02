Sebastian Vettel astus skandaalse võistlusdirektori kaitseks välja: kahju, et kõik ühele mehele keskenduvad

Aston Martini uue võistlusmasina tutvustamisüritusel Sky Sportsile intervjuu andnud Vetteli sõnul on vale ainult Masi't süüdistada. "Kahju, et kõik ühele mehele keskenduvad. Ta oli toona ilmselt väga keerulises positsioonis," sõnas sakslane. "Peaksime rohkem keskenduma sellele, et reeglid teha paremaks ja selgemaks. See on kõigile parem. Masi proovis anda endast parimat."