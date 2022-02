Nõmme Kaljuga liitus PSG taustaga keskkaitsja

"Mul on hea meel Kaljuga liitumise üle, sest pärast häid esitusi PSG-s oli mul mitmeid pakkumisi Euroopa klubidest. Valisin sisetunde järgi oma järgmiseks koduks Eesti. Pärast seda, kui PSG spordidirektorid mulle Kalju projektist rääkisid, tekkis tunne, et soovin sellest osa saada," vahendab keskkaitsja sõnu Kalju sotsiaalmeedia.

"Eduka hooaja tegemiseks on kõik tingimused olemas, klubil on hea peatreener, head mängijad, Euroopa partnerklubid ja kogu kollektiiv töötab ühes rütmis oma eesmärkide saavutamise nimel. Mõistagi hindan kõrgelt Kalju ajalugu ja Kuno [Tehva] kõigi aastate jooksul tehtud tööd," lausus Mannone. "Minu eesmärk Eestisse tulles on võita Kaljuga tiitleid ja mängida Euroopas. Ootan hooaega, et väljakul endast klubi, meeskonna ja fännide heaks kõik anda," lisas ta.