Järjekordne ohver: laskesuusatamise olümpiavõitja andis positiivse testi

"Olena test on katastroof. Peame vaatama, mis edasi saab. Teatesõiduni on jäänud kaks nädalat. Jälgime hirmuga, kes on järgmine," lisas treener, kes andis ka ise Pekingisse jõudes positiivse testi. Lisaks on Ukraina laskesuusakoondises haigestunud ning karantiinihotelli suunatud üks määrdemees ja üks füsioterapeut.