DELFI PEKINGIS | Kristjan Ilves andis olümpial positiivse koroonatesti

Ilves pandi olümpiakülas hotellituppa karantiini ning ta peab nüüd andma kaks uut testi – ühe täna ja ühe homme. Kui need on negatiivsed, siis pääseb ta karantiinist välja, positiivse testi puhul viiakse ta olümpiakülast karatiinihotelli.

Olümpiakoondise arst Mardna ütles, et olümplaste seas on olnud mitmeid juhtumeid, kus esimene proov osutus positiivseks ja kaks järgmist negatiivseks.

Mardna lisas, et kust Ilves viiruse võis saada, ei ole teada. Kahevõistleja saabus Pekingisse lennuga, kus olid ka Norra, Taani ja Rootsi olümpiakoondislased. Sellel lennul on praeguseks avastatud juba seitse koroonapositiivset inimest. Positiivse testi andsid ka kaks Rootsi mäesuusatajat, kaks Taani jäähokimängijat ja kaks Norra taustajõudude liiget.

Tegemist on kolmanda positiivse koroonaprooviga Eesti olümpiadelegatsioonis. Varem andsid positiivse testi meie koondise taustajõud Riho Roosipõld ja laskesuusataja Susan Külm .

Ilvese esimese jõuproovini Pekingi olümpial on jäänud täpselt nädal – normaalmäe võistlus toimub 9. veebruaril, suure mäe võistlus 14. veebruaril.

Kui Ilvese uued testid on positiivsed ja ta viiakse isolatsioonihotelli, siis on tal lootus sealt välja pääseda juhul, kui ta on asümptomaatiline ning annab kahel järjestikusel päeval negatiivsed testid. Seejärel koheldakse teda taaskord lähikontaktsena, kuid ta saaks osaleda treeningutel ning võistelda.