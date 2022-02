Pekingi olümpial on koroonaviiruse tõttu haiglasse viidud 11 inimest

Alates 23. jaanuarist on Pekingi mängudel võetud kokku 232 positiivset koroonatesti.



"Valdav enamik inimesi, kelle test on olnud positiivne, on terved, paljud neist on asümptomaatilised," ütles McCloskey, kirjutab insidethegames. "Sümptomite tõttu on haiglaravile sattunud 11 inimest, kuid ükski neist pole väga tõsiselt haige."