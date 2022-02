Venemaa laskesuusataja nälgib olümpia karantiinihotellis: toit on nii kohutav, et mul on kondid väljas

Vasnetsova on karantiinihotellis viibinud kuus päeva. Eile tegi 24-aastane venelanna Instagrami postituse, kus korraldajatele armu ei andnud.

"Olen saanud viis päeva järjest hommikuks, lõunaks ja õhtuks sedasama sööki. Olen kaotanud palju kaalu ja mu luud on välja paistma hakanud. Mingit muud toitu ei anta, testitulemuste kohta ei öelda midagi. Magan kogu päeva, sest mul pole jõudu voodist välja tulla. Suudan toidukarbist süüa ainult peotäie pastat, sest ülejäänut on võimatu süüa," kurtis ta.

"Aga täna sõin ikkagi rasvatükke - seda antakse normaalse liha asemel - sest olen väga näljane. Mu kõht valutab, olen kahvatu ja mu silmade alla on tekkinud suured mustad kotid. Tahan, et see kõik juba läbi saaks. Nutan iga päev."