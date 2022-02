OLÜMPIAPÄEVIK | Jaan Martinson: Sildarust, Gust ja koroonast

* Kui annad eestimaal koroonaproovi, siis tulemuste selgudes piiksub telefon ähvardavalt, et mine kae, mis vastus on, positiivne või negatiivne. Pekingi olümpial on süsteem teine. Proove tuleb anda iga päev, ent negatiivsetest tulemustest teavitama ei vaevuta. Mis tähendab, et kui telefon vait püsib, on kõik korras. Tuleb aga kõne tundmatult Hiina numbrilt, võib minna kotte pakkima, et järgmised päevad, nädalad või kuud karantiinihotellis veeta.