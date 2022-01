Jalgpallimaailma vallutavast Portugali treenerite armaadast said oma osa ka kaks Eesti klubi

Portugal on ajalooliselt olnud ikka jalgpallimaa, kuid enne 21. sajandit olid nad suurturniiridel pigem harva esindatud (MM-il oli mängitud ainult kahel korral). Seejärel aga asjaolud muutusid. Peale mängijate hakkas aina rohkem siirduma välismaale ka treenereid. Suur läbimurre toimus 2004. aastal. Toonaste standardite järgi vägagi noore peatreeneri, 41-aastase José Mourinho käe all tuli FC Porto vastu igasuguseid ootusi Meistrite liiga võitjaks ja uus staar oligi sündinud. Samal suvel lõi ta käed Londoni Chelseaga ja paiskas avalikkuse ette legendaarseks saanud laused: „Meil on tippmängijad ja andke mulle andeks, kui ma kõlan üleolevalt, aga meil on ka tipptreener. Palun ärge nimetage mind ülbeks, kuid ma olen Meistrite liiga võitja ja arvan, et olen eriline.”

18 aastat hiljem tiirutab Mourinho endiselt tippklubide vahet ja tema tuules on läinud välismaale õnne katsuma suurem hulk Portugali treenereid. Alles eelmisel hooajal oli Premier League’is inglastest peatreenerite järel kõige rohkem portugallasi. Samamoodi oli Ligue 1-s esikohal prantslased ja teisel jällegi portugallased. Algaval hooajal on samasugune olukord kohalikus Premium liigas, kus juhendajate hulgas on kõige rohkem eestlasi ja seejärel portugallasi.