Portugali tippklubist Tartu Tammekasse jõudnud peatreener: jalgpalliliit ja valitsus võiksid väiksematesse klubidesse rohkem raha investeerida

Mullune hooaeg oli Tammeka jaoks üks viimaste aastate kehvemaid, kui klubi suutis napilt vältida esiliigasse langemist. Tammeka tõi klubi üles tõstma portugallase Miguel Santose, kes töötab esimest hooaega välismaal. Kuigi Santos on 37-aastane, on tänavune hooaeg talle treenerina juba 18. Santos töötas viis aastat Portugali tippklubi SC Braga süsteemis, kust saadud kogemuste abil loodab ta Tartu esiklubi uuele tasemele viia. "Portugalis mängisin kuni 20. eluaastani. Siis tuli mul teha valik, kas mängin edasi või õpin treeneriks. Otsustasin mängija lõpetada ning treeneriks hakata. Jalgpallurina oleksin võib-olla jõudnud välja Portugali kolmandasse liigasse. Esiliigasse või meistriliigasse poleks ma jõudnud, aga mõtlesin, et treenerina olen selleks suuteline," meenutas Santos, kelle jaoks on Tammeka esimene välisklubi.