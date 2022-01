Levadia tõi Premium liiga endise suurima väravaküti Eestisse tagasi

Liliu pallis Nõmme Kalju ridades aastatel 2017-2019, võitis 2018. aastal meeskonna koosseisus Eesti meistritiitli ning oli 31 tabamusega Premium Liiga parim väravalööja. Kokku on Liliu nimel Premium Liigas 68 mängu ja 56 väravat.

Oma karjääri vältel on Liliu olnud tõeline maailmarändur: lisaks oma kodumaa Brasiilia meeskondadele mängis ta varasemalt Belgia, Kuveidi, Küprose, Iisraeli, Malta, Rootsi ja Soome klubides. Eelmisel aastal kuulus ründaja Peruu kõrgliiga klubi Sport Huancayo koosseisu, lüües 21 liigamängus 5 väravat.

“Ma olen väga õnnelik, et olen tagasi Eestis ja sain võimaluse FCI Levadiaga liituda! Loodan, et see saab olema väga edukas aeg sarnaselt eelmise Eestis veedetud perioodiga,” ütles Liliu Levadia pressiteenistuse vahendusel.