VIDEO | Kas Sadio Mane pääses juba kuuendal sekundil punasest kaardist? Chelsea täht: ma ei mõista seda

Mängust oli kulunud kõigest kuus sekundit, kui Liverpooli ründetäht Sadio Mane palli eest võideldes küünarnukiga Chelsea kaptenile Cesar Azpilicuetale näkku lõi. Peakohtunik Anthony Taylor näitas Manele kollast kaarti, mis ajas Chelsea leeri aga pöördesse. Olukorra vaatas üle ka VAR ning leiti, et otsust pole vaja muuta. Juba 9. minutil viis Mane Liverpooli 1:0 juhtima.

"See on selge punane kaart. Ma ei mõtle sellele, et see on mängu esimesed viis sekundit. See oli selge punane kaart," sõnas Azpilicueta mängu järel Sky Sportsile. Ta ei näinud palli, vaid läks lihtsalt küünarnukk ees olukorda. Ma ei mõista seda."

"Viimasel ajal tehakse selliseid otsuseid meie vastu. See oli selge punane kaart ning neid otsuseid tehakse meie vastu. Niimoodi võib mängu saatus muutuda," jätkas kogenud hispaanlane. "Vahepeal näeme, kuidas antakse absurdseid penalteid, aga väga ohtlikus olukorras ei tehta midagi."

Azpilicuetaga nõustus Chelsea peatreener Thomas Tuchel. "Ma ei taha seda öelda, sest armastan Mane't, ta on tore mees ja tippmängija, aga see on punane kaart. Küünarnukk oli näos - pole vahet, kas see juhtub 20. sekundil või 20. minutil," sõnas sakslane ESPN-i vahendusel.

Liverpooli kapten Jordan Henderson astus Mane kaitseks välja. Inglase sõnul oli ka kollane kaart liigne karistus. "Olen ausalt öeldes kollases kaardis pettunud. Sadio püüab alati olukorda võita. Tema silmad on alati palli peal, ma ei usu, et siin midagi tahtlikku oli," sõnas Henderson.

Sky Sportsi kommentaator, endine Liverpooli võtmemängija Jamie Carragher lisas: "See on üks nendest olukordades, mis läheb nn "oranži kaardi" kategooriasse. See on selline situatsioon, kus kollane kaart oleks leebe, aga see pole ka päris punane. Minu arust päästis Mane't see, et ta tabas Azpilicuetat küünarvarre, mitte -nukiga."