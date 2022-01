Avameelse intervjuuga skandaali põhjustanud jalgpallitähe saaga Chelseas sai lahenduse

"Boss on otsustanud mängida aga teise formatsiooniga. Pean sellega leppima ja professionaalselt olukorda suhtuma. Ma pole olukorraga rahul, kuid see on minu töö ja ma ei tohi alla anda," rääkis Lukaku kuulsaks saanud intervjuus.

Lukaku vabandas ühtlasi endise koduklubi Milano Interi fännide eest, et ta suvel meeskonnast ootamatult lahkus. "Loodan südamest Interisse tagasi minna ja seda mitte karjääri lõpus, vaid siis, kui olen veel piisavalt heal tasemel, et tiitleid võita," rääkis belglane.

"Meile ei meeldinud see. See toob kaasa ebavajalikku tähelepanu, mis ei tule kasuks," vastas Tuchel, kes otsustas ründaja pühapäevases tähtsas liigamängus FC Liverpooli vastu sootuks koosseisust välja jätta.

Tuchel teatas aga eile, et nüüdseks on erimeelsused lahendatud. "Romelu vabandas ja ta on võistkonnas tagasi. Minu jaoks oli oluline mõista, et see intervjuu polnud tahtlik. Asi pole nii suur kui inimesed tahaksid, et see oleks," sõnas sakslane. "See polnud ka väike asi, aga saame jääda rahulikuks ning võtsime tema vabanduse vastu."

"Tuleviku osas peate Lukakult küsima. Ma ei tea, mis tema plaanid pikemas plaanis on, aga tal on pikaajaline kontraht olemas ning ta on väga pühendunud," lisas Tuchel. "Ta ei olnud ühtegi plaani probleeme tekitada."

Tuchel kinnitas siiski, et Lukakut ootab juhtunu eest ka distsiplinaarkaristus, millega mängija on nõustunud. Independenti teatel tähendab see vähemalt ühe nädala palga suurust trahvi, mis on Lukakul väidetavalt 300 000 eurot.