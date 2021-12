Lukaku pole Chelsea`s õnnelik: ma olen töömees ega anna alla

Chelsea kahes viimases Premier League`i mängus on belglane värava löönud ja see on tema enesetunnet märgatavalt parandanud. "Ma arvan, et vajasin sellist esitust. Peatreeneril on oma põhjused [miks ma pole piisavalt mänginud), kuid ma jätkasin treeningutel töötamist täie innuga," lausus Lukaku pärast 26. detsembri 3:1 võitu Aston Villa üle.