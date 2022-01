Premier League'i hooaeg on raskuste kiuste jõudnud poole peale. Inglismaa meistrivõistlustel on koroonapandeemia üha enam kaarte segamas ning aastavahetuseks oli juba enam kui 20 kohtumist edasi lükatud. Nii on tekkinud olukord, kus tabeli lõppu kuuluv Burnley on pidanud viis kohtumist vähem liidrist Cityst. Vaatamata erinevatele mänguarvudele on tänavuse hooaja jõujooned Premier League'is tasapisi ilmet võtmas.