Barcelonas põrunud Philippe Coutinho on naasmas Inglismaale

Jalgpallimaailmas just üleminekutele keskenduva ajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel on kolm Inglismaa klubi olnud Coutinho esindajatega juba ühenduses. Väidetavalt on läbirääkimistes ka Aston Villa, mis soovib poolkaitsja esialgu laenulepingu alusel võistkonda tuua.

Nii loodabki Coutinho siirduda mujale, et rohkem mänguaega teenida. Hispaania meedia teatel on Coutinho üheks eesmärgiks mängida talvel Kataris toimuval MM-il, kuid koondisesse pääsemiseks on vaja stabiilset mänguaeg. Samal ajal soovib klubi lahti saada mängumehe kõrgest palgast, mis on väidetavalt 250 000 eurot nädalas.