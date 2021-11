Messi tegi ettepaneku anda Ballon d’Or Lewandowskile

"Robert, sa väärid oma Ballon d’Or`i. Eelmisel aastal olid kõik ühel meelel, et sina oled selle auhinna võitja," sõnas Messi eile Pariisis oma lühikeses tänukõnes.

"Loodetavasti annab France Football teile 2020. aasta Ballon d'Ori. Me kõik usume, et olete selle ära teeninud ja loodan, et sinagi saad selle ühel päeval koju viia," lisas argnetiinlane.