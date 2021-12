Kuulus Argentina jalgpallitreener leidis uue töökoha

72-aastane Pekerman juhendas aastatuhande alguses edukalt Argentina U20 ja täiskasvanute koondist. Just tema oli see mees, kelle käe all tegi toona 18-aastane Lionel Messi 2005. aastal täiskasvanute koondises debüüdi. See juhtus sõprusmängus Ungari vastu.