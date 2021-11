Saksamaa meedia on hämmingus: "Messi parimaks valimine on skandaal!"

"See ei saa tõsi olla," kirjutas teisipäevane ajaleht Bild. "See on skandaalne valik."





Saksamaa jalgpallilegened Lother Matthäus, kes võitis Ballon d'Or'i 1990. aastal, ütles Saksa Sky Sportsi vahendusel: "Ausalt öeldes, peale sellist otsust ei saa ma enam maailmast aru. Kogu austusest Lionel Messi ja teiste suurepäraste nominentide vastu, keegi ei vääri seda rohkem kui Lewandowski. France Football ei andnud auhinda eelmisel aastal välja ning ainult kõikide nende tiitlite pärast, mis Robert Bayerniga 2020. aastal aastal võitis, on ta viimase kahe aasta konkurentsitult parim."

"Aga isegi kui sa arvestad ainult 2021. aastat, oli ta kõigist parem. Ta purustas Gerd Mülleri sajandi rekordi, oli igal turniiril parim väravalööja ning ületas kõiki nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil," lisas Matthäus.

Ajakirja France Football hääletust kritiseerisid ka Madridi Reali poolkaitsja Toni Kroos ja Reali legend Iker Casillas.

"Messi võitis absoluutselt teenimatult. Pole kahtlustki, et Messi ja Ronaldo on olnud viimase kümnendi parimad, aga sel aastal oleks pidanud teised temast eespool olema," ütles Kroos oma podcast'is.

Casillas lisas: "Mul on järjest raskem jalgpalliauhindadesse uskuda. Messi on üks parimaid, kuid sa pead teadma, kes on antud hooaja järel kõige silmapaistvam. See pole nii raske."