Ronaldo süüdistas Ballon d'Or`i väljaandjat: ta on valetaja!

Ronaldo pidi eilsel Ballon d'Or`i galal leppima alles kuuenda kohaga, kui Lionel Messi valiti juba seitsmendat korda maailma parimaks jalgpalluriks.

Portugallane tegi eile Instagramis karmi avalduse France Footballi peatoimetaja Pascal Ferre`i aadressil.

"Tahaksin rääkida Pascal Ferre'i väljaütlemisest, milles ta väitis, et minu ainus ambitsioon on lõpetada oma jalgpallurikarjäär suurema arvu kuldsete pallidega kui Lionel Messil. See on vale."

Ferre`i oli vastuolulist avaldust tehes öelnud, et ta teab seda [Ronaldo ainsat ambitsiooni] kindlalt, sest Ronaldo ise ütles seda talle.

"Pascal Ferre on kasutanud minu nime enda ja oma ametikoha reklaamimiseks, kus ta töötab. On vastuvõetamatu, et isik, kellele on usaldatud nii maineka autasu väljaandmine, langeb absoluutse põlguse alla kellegi poolt, kes on alati austanud Prantsusmaa jalgpalli ja Ballon d'Ori. Ja täna ta valetas jälle, kui õigustas minu tseremoonialt puudumist väidetava karantiiniga, mida pole olnud," lisas Ronaldo.

Ferre oli väitnud, et viiel korral maailma parimaks valitud Ronaldo ei tule Pariisi, sest ta peaks Covid-19 tõttu karantiini jääma.

Ronaldo lisas oma postituses: "Minu karjääri suurim ambitsioon on võita kohalikke ja rahvusvahelisi tiitleid nii klubidele, mida esindan, kui oma riigile. Minu karjääri suurim ambitsioon on olla eeskujuks kõigile, kes tahavad saada professionaalseks jalgpalluriks. Minu karjääri suurim ambitsioon on jätta oma nimi kuldsete tähtedega maailma jalgpalli ajalukku."