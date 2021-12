Kuldpall lõhestas jalgpallirahva. Messi võit Lewandowski ees tekitas erinevaid tundeid ka Eesti asjatundjate seas

Lionel Messi parimaks valimine ajakirja France Football korraldatud hääletusel lõi jalgpallieksperdid üle maailma kahte leeri. „See ei saa tõsi olla. See on skandaalne valik!” põrutas ajaleht Bild. Põhjapoolkeral toimunud maavärin ei jäänud märkamatuks ka Messi kodumaal Argentinas. Oma pallivõlurit „unikaalseks mängijaks” nimetav ajaleht Clarin on viimastel päevadel avaldanud mitmeid analüüse ja arvamuslugusid, põhjendamaks oma lugejatele, miks just nende kullatükk Kuldpalli vääris.

Nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi – seda vana kulunud tõde tõestas ka Delfi ja Eesti Päevalehe ringküsitlus, milles osalesid jalgpallivaatleja Indrek Petersoo, ekskoondislasest treener Marko Kristal ning ajakirjanikud Ott Järvela ja Aet Süvari, kellest viimane ka ise antud hääletusel osales.