Paul Aron istus Valencias esimest korda F3 autosse. Mercedese noorsõitja tulevikuplaanid on just selle sarjaga seotud

Tegemist oli F3 sarja hooajajärgse testiga, kus tegid kaasa ka mõned esmakordselt F3 autosse istunud noored piloodid.

Mõlemal päeval peeti kaks sessiooni: hommikune ja õhtune. Aroni seisukohast on märkimisväärseim fakt, et ta oli neljast sessioonist kolmel Prema tiimi autodest kiireim. Eile pärastlõunal näitas ta kogu masinapargi peale paremuselt neljandat aega. Täna näitas ta kahe sessiooni peale paremuselt üheksandat ringiaega.

"Väga äge oli selle autoga sõita. Ma pole kunagi arvanud, et Regionali autoga lahe sõita oleks. F3 autoga on lihtsam sõita, sest see töötab nii, nagu loogika mu peas toimib. Mul oli lihtne sellega ära harjuda ja kiire olla. Harjusin selle autoga juba poole päevaga ära," rääkis Paul Aron Delfile.