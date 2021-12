Vormelimaailmas ilma tegevad vennad Aronid: tiitlivõitjaks saamisel peab oskama riske võtta

Pauli sõnul ongi tiitlivõitja ja tavalise sõitja vahe, et pead oskama riske võtta. „Sel aastal polnud mul palju katkestamisi ja üldiselt suutsin suuri vigu vältida,“ võttis ta hooaja kokku. Paul Aron kuulub ka Mercedese juuniormeeskonda, millega kaasneb tema sõnul natuke finantsi, poliitiline jõud vormelis, näiteks tipptiimis koha eest võitlusel, samuti ka abi hooaja keskel muudatuste sisseviimiseks. Premas on esindatud kõikide juuniortiimide esindajad ja poiste sõnul on dünaamika vormelis muutunud – kui vahepeal ei olnud akadeemiasse kuulumine eriti oluline, siis nüüd hinnatakse seda kõrgelt.

Aga miks sai vanema venna lootustandev karjäär vormelisõitjana läbi? „2018 võtsin suure riski ja jäin F3, kuigi tase tuli kõva. See risk ei tasunud ennast ära ja ma ei suutnud piisavat kiirust näidata. Valik edasi oli F2, aga tol hetkel ma ei olnud see järgmine staar ja sel juhul on raske välist tuge leida. Ilma poleks aga olnud võimalust saada F1 sarja, mis oli mu eesmärk. Sealt tuli otsus, et aitab – ma ei tahtnud tagaotsa tiimidega tiksuda,“ ütles Ralf.

„Muidugi tuli Itaalia perekonnast küsimusi, aga me ei teinud piisavalt head tööd. Igas spordis pead riske võtma – panustasime mingitele parameetritele, millest olime varem õppinud, aga need oli muutunud. Suur inseneritöö käib ja kui sa kohe neid paigast ära asju ei adu, siis hooaeg on liiga lühike, et kõike joonele saada,“ selgitas tiimijuht Ralf Aron Prema probleeme möödunud hooajal.

Formula Regional vormelisarja tänavu kolmandal kohal lõpetanud ja samuti Prema all sõitva Pauli sõnul oldi hooaja keskel tiimina teistest maas, aga eelviimasel etapil saadi hoog sisse. Ralf selgitas, et ootused tiimile on kõigil kõrged ja alati tahekatse olla kiirem auto, aga vahel käib hooaeg üles-alla.

Kui 17-aastane Paul Aron teeb vormeliroolis suuri tegusid, siis tema vanema venna Ralfi õlgadel on Itaalia Prema Powerteam’i tiimijuhi töö. „Sellega on piiripealne lugu, kas mind saab veel vormelisõitjaks nimetada, sel aastal ma enam ei võistle, aga tegin F4 autole testimis- ja arendustööd,“ sõnas Ralf Betsafe’i blogis.

„Tähtis on luua tiimiga usaldusväärne suhe ja Premaga olen ma kõige paremini läbi saanud, naudin võistlemist ning tunnen, et olen osa perekonnast,“ ütles Paul. Ka Ralf kinnitas, et Prema mentaliteet on luua kodune keskkond ja hea palgaga stabiilsus. Tiimitunne annab nende sõnul viimase lükke, kus inimesed tahavad rohkem teha ja vaeva näha.

Rahast rääkides, kinnitavad poisid, et summad võivad vormelis väga palju üles-alla käia, olenevalt kes sa oled ja kuidas sõidad. Tipptiimide täishinnad on kõrged, sest see on kulukas sport, mitte et tahetakse suuri summasid vahelt võtta. „Kui ümmarguselt öelda, siis Regional sarjas on sõitja eelarve pool miljonit, F3-s miljon ja F2-s kaks miljonit, kui tahad täiesti tipus sõita. Aga ka sarjade lõikes erineb palju – üks sõidab tasuta, teine maksab topelt,“ ütles Ralf.

Pauli hinnangul suudab ta roolis kiire olla, sest saab aru, mis autoga toimub. „Oluline on suuta inseneridega koostööd teha ja autot edasi arendada. Käin talvel tihti ka jää peal sõitmas, sest ka vormelis on oluline, et saaksid aru, kuidas raskus autos liigub. See on hea võimalus õppida autoga mängima ja piisamisest maksimum võtta,“ sõnas Paul. Kuigi treeningus on suur osa ka üldfüüsilise ja vaimse poole arendamisel, siis Pauli sõnul saab kõige paremini treenida ikkagi roolis.

Järgmine hooaeg tal veel paigas pole, aga eesmärk on sõita talvine Formel Regional Asia sari Abu Dhabis ja ka samad Euroopa meistrivõistlused. „Ma olen alati tahtnud vormelit sõita ja see teeb mind õnnelikuks. Rooli taga on mul alati nägu naerul ja sellisel juhul välised faktorid palju ei mõjuta,“ ütles Paul. Ka Ralf kinnitab, et noorem vend teeb seda enda jaoks. „Mina ei ole selleks, et tokiga taga käia või enda unistusi täita. Ta teeb kõike enda jaoks, sest ta tahab seda teha. Kui tal on vaja pere tuge, siis anname seda ja kui ei taha, siis nii on,“ ütles Ralf. Siiski vendade vaheline dünaamika tuleb Premas vahel mängu – küsimus, millal rääkida vendadena ja millal kolleegidena.

Kuigi vormelis võivad käia üsna räpased mängud, siis vendade Aronite sõnul toetatakse lõpuks neid, kes suudavad enda ümber tiimi ehitada. Ei ole nii, et head lapsed ei võida F1 tiitlit, aga oluline on inimlikkus ja lastetuba, oskus ümbritsevaid motiveerida ning intelligentsus.