Rallimeeste suud vaos: iga vandesõna maksab peagi kümneid tuhandeid eurosid ja isegi MM-sarja punkte

Kõige otsesemalt satuvad löögi alla just rallisõitjad, kel tuleb vahetult pärast kiiruskatse lõppu anda lühike intervjuu. Mehed on emotsioonides pungil ega suuda end kontrollida. See, et F-tähega sõna eetrisse paiskub, on tavapärane, nagu kaheksakordsel ralli maailmameistril Sebastien Ogier’l, kui ta pärast rehvipurunemist teatas: „Fucking Pirelli tires!“ Ka Ott Tänak on mõndagi öelnud, ja Kalle Rovanperä ja teised. Ent nüüd on sellel kriips.