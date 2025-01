„Täielik müsteerium!“ Universiaadi suusasõidu viiendana lõpetanud eestlane sai fluorimäärde pärast disklahvi

Sellele järgnenud tundide jooksul proovis olukorras sotti saada suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. „Olen veendunud, et meie sportlased määriti fluorivabalt. Spekuleerida võib, mis juhtus, aga kui on maha võetud, siis on maha võetud. Reeglite põhjal ei kuulu otsus vaidlustamisele,“ ütles Koll neljapäeva õhtul Delfile.