DELFI MONTE CARLOS | Kas ilm segab kaarte? Lund ei lubata, vihma küll. Rovanperä: kui on libe, tuleb p**k kiirelt püksi

Ilm Gapi ümbruses, kus suurem osa kiiruskatsetest sõidetakse, on Eesti mõistes kevadine, et mitte öelda jaanipäevane – päeval on sooja tosina kraadi ringis, varahommikul jahedam, aga plussis. Küll aga mägedes – kiiruskatsed jõuavad kohati 1500+ meetri kõrgusele – on öösiti ka nappe miinuskraade ehk siis hommikul võib asfalt olla jäine.