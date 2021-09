PSG peatreener üllatusviigi järel: keegi ei tohiks olla õnnelik

PSG suurimal tähel Lionel Messil oli vaikne õhtu. Korra tabas ta avapoolajal latti, kuid suuremat ohtu argentiinlane Brugge väravale ei kujutanud. PSG pääses küll Ander Herrera väravast juhtima, ent avapoolaja keskel Hans Vanaken viigistas ja belglased said teenitult punkti.

"Oleme seda viimasel ajal korduvalt rääkinud, et meeskonna loomine vajab veel aega, see on kõigile selge. Mängijad peavad üksteisemõistmise leidma," sõnas peatreener.