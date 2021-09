Manchester United paneb jaanuaris koguni seitse meest müüki

Ajalehe The Sun andmetel on nendeks mängijateks Hollandi poolkaitsja Donny van de Beek , äärepoolkaitsja Jesse Lingard , kaitsja Phil Jones , Elevandiluuranniku keskkaitsja Eric Bailly , Prantsuse ründaja Anthony Martial , Portugali paremkaitsja Diogo Dalot ja Brasiilia vasakkaitsja Alex Telles .

Kuigi tegemist on põhimeeskonna mängijatega, ei näe norralasest loots neil tiimis suurt tulevikku. Kõnelusi nende mängijatega on Unitedil plaanis alustada lähikuudel enne jaanuarikuise üleminekuteakna avamist.

Tõenäoliselt ei suuda United neid kõiki jaanuaris maha müüa, vaid pigem antakse nende müügilehele panemisega sõnum teistele klubidele, et need mehed on lähiaastatel saadaval, kui keegi peaks neist huvitatud olema.