Vassiljev Eesti võrkpallikoondise EM-ist ja klubiga saadud võidust Meistrite liiga tšempioni üle

Vassiljevi siirdumine Tallinna Selveri peatreeneri kohalt Wroclawi Gwardia eWinneri peatreeneriks oli väga kõva sõna. Nii kõvas liigas pole eestlane veel kätt proovida saanud. Ja kui kõik õnnestub ideaalselt ja tõustakse meistriliigasse, siis see tähendab kohta Euroopa TOP3 liigas.

Mõistagi jälgib Vassiljev huviga jätkuvalt Eesti koondise käekäiku ja 1:3 kohtumist Lätiga võimaldas ajakava ka telepildis jälgida. „Kui väga lühidalt kokku võtta, siis see oli väga mentaalne mäng. Oli näha, et mentaalselt oli raske,” nentis Vassiljev. „Numbreid ausalt vaagides ja kindlasti mitte Läti saavutust alahinnates, võib öelda, et Läti mingit ulmemängu ei teinud. Läti sai Eestiga hästi hakkama ja põhjuseks oli mentaalne pool. Diagonaalründaja Hermans Egleskalns tõi küll palju punkte, kuid ta rünnakuprotsent väga hea ka polnud.”