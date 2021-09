VÕRKPALLISTUUDIO | Kaotus Lätile ja kurvad teated tervise vallast. Kas Eesti peaks tegema julge vangerduse?

Pärast saate lindistuse lõppu saime kinnituse, et raskelt põlve vigastanud Allik niipea platsile ei tule. "Robi puhul vaatame päev korraga, nagu oli ka enne Läti mängu. Temaga on seis samasugune, nagu viimasel ajal on olnud," kommenteeris koondise füsioterapeut Siret Kalbus. Lisaks tegi endale kukkudes häda nurgaründaja Märt Tammearu. "Märdil on randmepõrutus. Luud on terved," sõnas Kalbus.