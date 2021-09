BLOGI JA FOTOD | Eesti võrkpallimeeskond sai EM-il ootamatult täiendust. Olümpiavõitja Prantsusmaa alustas Tallinnas edukalt

Üks oluline muutus on toimunud Eesti meeskonnas. Kuna Karli Allik on põlvevigastusega turniiri lõpuni väljas, siis liitub meeskonnaga nö medical joker'ina Stefan Kaibald. Veel kolmapäeval arvas peatreener Cedric Enard, et vigastatud mehi välja vahetada ei saa. Nüüdseks on selgunud, et terve turniiri jooksul ühe vahetuse saab siiski teha piisavalt tõsise trauma puhul.