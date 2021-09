DELFI VIDEO | Eesti võrkpallikoondise abitreener selgitas jokkeri kaasamise tagamaid

„Karli Alliku vigastus on piisavalt tõsine. Esmane prognoos on kaks kuud palliplatsilt eemal. Kui see selgeks sai, siis vaatasime üle reeglid ning ühe mängija asendamine on võimalik. Kaibald oli meie jaoks parim saadaval olev variant. Parim saadaolev nurgamees,” põhjendas Eesti võrkpallimeeskonna abitreener Oliver Lüütsepp värske uudise tagamaid.