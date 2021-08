Nädal tagasi esmaspäeval Hispaania velotuuril ehk Vueltal etapi võitnud ja kaks päeva liidrisärki kandnud Taaramäe (34) üritab puhkepäevast viimast võtta ja kuidagiviisi taastuda. Tal on tunne, nagu oleks poksiringis Mike Tysonilt peksa saanud. Need kaks kukkumist, eelkõige see teine...