Taaramäe ennustus: mul on liidrisärki võimalik hoida reedeni, kauem mitte

"Iga päev, mis meil liidrisärk on, on väga hea. Aga kui täna õhtul selle kaotame, ei juhtu sellest midagi. Arvan, et särgi hoidmine on võimalik (reedel sõidetava) seitsmenda etapini, kui on mäefiniš. Aga ka varem võib kõike juhtuda," rääkis Taaramäe Eurospordile.

Lisaks uuriti 34-aastaselt eestlaselt tänase öö kohta. "Magama jäämine oli veidi raske, aga polnud hullu. Jäin öösel kell üks magama, siis tuli sügav uni ja ärkasin kell kaheksa," vastas ta.

Eile kiitis oma Taaram-e korduvalt oma tiimi Intermarche-Wanty-Gobert'i spordidirektorit Valerio Pivat, kellega pühapäeva õhtul võiduplaan hauti. Täna sai lisaks Taaramäele Eurospordi otse-eetris sõna ka 63-aastane Piva ise.

"Tähistasin Reinu võitu klaasi hea veiniga. Meie jaoks on kõik suurepärane. Tiim on motivatsioonist pungil ja Rein oli fantastiline. Kuna me ei võida vägi tihti, naudime seda saavutust väga. Suurtuuri etapivõit ja üldliidri särk pole igapäevane sündmus," võttis endine Itaalia tipprattur oma emotsioonid kokku.

Taaramäe sõnul ütles Piva talle kolmanda etapi eel, et tuleks pääseda jooksikute hulka ja loota, et peagrupp neid kinni ei püüa. Nii läkski.

"Rein püüdis sama teha juba Giro d'Italial. Stsenaarium oli peaaegu sama. Ta oli jooksikute seas, aga siis võitis Joe Dombrowski. Reinul oli ka siis sama plaan. Siin sai see lõpuks reaalsuseks," ütles Piva.

Spordidirektori sõnul on võistkonna eesmärk hoida liidrisärki nii kaua kui võimalik.

"Me ei ole selle olukorraga harjunud, aga meil on häid sõitjaid. Me ei karda liidrisärgi kaitsmist. Eeldan, et abi tuleb ka sprinterite tiimidelt. Aga kui midagi valesti läheb ja me ei suuda seda hoida, siis oleme juba Vueltaga rahul. Meil on võit käes. Aga loomulikult tahame särki vähemalt paar päeva Reinu seljas hoida."

Tänane neljas etapp lõppeb eelduste kohaselt grupifinišiga. Ja isegi kui nii ei lähe, ei tohiks vahed suureks minna. Taaramäe edu teisel kohal oleva prantslase Kenny Elissonde'i ees on 25 sekundit.