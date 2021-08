Taaramäe lubas ajaloolise särgi Eesti spordimuuseumisse viia

"Selles särgis sõita on väga unikaalne. Mõnes mõttes paneb see CV-sse hea numbri juurde," rääkis Taaramäe ERR-i spordiuudistele.

"Eesti rattaspordis on see päris suur asi, sest Vueltal pole esiteks keegi peale minu (etappi) võitnud ja liidrisärgist rääkimata. See läheb ajalukku ja särk jõuab kindlasti ka spordimuuseumisse."