DELFI TOKYOS | Maastikurattur Janika Lõiv: tundub veidi ulmeline, et olümpiamängudel olen

„Viis aastat tagasi ei uskunud ilmselt keegi, et ma siia jõuan. Endale tundub ka veidi ulmeline, et siin olen ja et olümpiamängud toimuvad. Stardis on maailma parimad ja minu puhul näitab see seda, et olen juba päris kõva töö ära teinud. Unistusi mul on ja eesmärk on kümne parima sekka sõita,” rääkis Lõiv Eesti ajakirjanikele.