Eesti ralliässale määrati Rally Estonial rahatrahv

Nimelt eksisid Virves ja Pruul laupäeva esimesel kiiruskatsel ehk SS10-l FIA WRC reegli 53.3.3 vastu. Eestlased lõhkusid kümnendal kiiruskatsel rehvi ja otsustasid katsel seisma jääda, et rehvi vahetada. Reeglite kohaselt peavad nad pärast seisma jäämist minuti jooksul masinas aktiveerima OK süsteemi, mis annab võistluskeskusele teada, et sõitjatega on kõik korras.