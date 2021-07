Mitu Eesti rallisõitjat ja nende tiimi said Rally Estonial rahatrahvi

Kõigi eelpool mainitud eestlaste masinad eksisid FIA reegli 253-7.2 vastu. "Kustutussüsteem polnud aktiveeritud," selgitas Delfile olukorda Eesti Autospordiliidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. "Kolm asendit on kustutussüsteemil: üks on vaikimisi, teine on aktiveerimisasend ja kolmas on testasend. Neil pidanuks olema süsteem aktiveerimisasendis, kuid polnud."