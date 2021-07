Kohalik mees kutsus kihutavatele ralliässadele politsei

"Saime täna hommikul kella poole 9 paiku teate 41-aastaselt ärritunud mehelt, kes sõnas, et ta ei saa magada 😴, kuna tema kinnistu lähedal kihutavad autod. Mees, kes ei teadnud, et sel nädalavahetusel toimub ralli, soovis olukorra lahendamiseks patrulli 🚓, kes korra majja lööks. Selgitasime talle sõbralikult, et Rally Estonia on pikalt planeeritud ja kooskõlastatud üritus," seisab Lõuna prefektuuri Facebooki leheküljel.