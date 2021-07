Metsalu jätkab viiendat hooaega järjest TalTechis

14. kõrgliigahooaega alustav 27-aastane Metsalu on olnud viimastel aastatel TalTechi põhimees ja üks stabiilsemaid mängijaid, keda kaitses raske katta. Korvpall24 vahendab, et mängumees suudab lühemate vastaste vastu osavalt ära keerutada ning pikemate ja aeglasemate vastu on Metsalu võimeline tegutsema ka korvist kaugemal.