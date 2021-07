Indrek Kajupank jätkab TalTechi ridades

Eelmisel hooajal Eesti Meistriliigas mängu kohta keskmiselt 9 punkti ja Paf Eesti-Läti liigas 11,83 punkti visanud Kajupank sõnas meeskonna sotsiaalmeediakonto vahendusel, et kõrghariduse omandamine on pallimisega samaväärne ja just seetõttu TalTech taas valituks osutuski.