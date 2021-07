DELFI VIDEO | Korvpalli meistriliigaga liituva KK Viimsi tegevjuht: me ei ole tulnud siia üheks aastaks kalastama

"Me oleme klubi ehitamist võtnud samm-sammult, et kõik toimuks loogilist radapidi. Me teeme otsuse enda valmisoleku järgi. Julgen öelda, et nüüd sattusid tegurid kokku: meie klubi areng ja ka sportlik tulemus," selgitas KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste otsuse tagamaid. "Usun, et korvpallikogund oleks meid aktspeteerinud ka esiliiga võiduta, seda tänu sellele tööle, mida oleme teinud: meil on rahvas saalis, kogukond, suur noormängijate arv."