Ametlik: peatreener Štelmahers ja abitreenerid jätkavad BC Kalev/Cramo eesotsas

Štelmahers tuli klubi etteotsa 2019/20 hooaja alguses, mis jäi koroonapandeemia tõttu poolikuks. VTB liigas oldi enne hooaja katkestamist kõrgel viiendal kohal ning kindlal play-offi kursil.

Sellel hooajal jäädi küll play-offi kohtadelt välja, kuid triumfeeriti esimest korda rahvusvahelises sarjas: Paf Eesti-Läti korvpalliliigas. Lisaks tõsteti pea pea kohale ka klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.

“Mõistagi oleme klubis rahul, et treeneritebrigaad on ka sel aastal valmis meiega jätkama. Senine koostöö on sujunud väga hästi ja me ei näinud põhjust miks peaksime toimivat süsteemi lõhkuma. Treenerid on vaatamata viimastele keerulistele hooaegadele väga head tööd teinud nii tulemuste näol kui ka mängijate arendamisel,” kommenteeris Kalevi mänedžer Ramo Kask.

Kogu Kalev/Cramo organisatsioon loodab, et eesootav hooaeg tuleb kahest eelnevast vähem keerulisem ja et saaks peamiselt korvpalli mängimisele keskenduda. “Kindlasti ootame saali ka pealtvaatajaid, kellest sel hooajal tõeliselt puudust tundsime. Klubi eesmärgid on jätkuvalt kõrged: võita Eesti-Läti korvpalliliiga, Eesti meistritiitel ja valmistada veel enam üllatusi VTB Ühisliigas,” lisas Kask

“Olen väga õnnelik, et saan Tallinnas jätkata! Mulle meeldib see linn, Kalev/Cramo organisatsioon ja meeskond. Loodan sel hooajal taas näha ka pealtvaatajaid tiimi ergutamas!” sõnas Štelmahers jätkamise kohta. “Saab olema kõva väljakutse eelmiste hooaegade tulemusi korrata. Peame selleks ehitama hea meeskonna. Üritame leida õiged eestlastest mängijad ning sobivad võõrleegionärid, et võidelda kõige kõrgemal tasemel. Minu eesmärk on teha kolmas järjestikune edukas hooaeg, et näidata selle klubi kvaliteeti.”

“Tahan Kalev/Cramo klubi tänada uue lepingupakkumise eest. Kogu organisatsioon on super ja hakkame üheskoos tööle selle nimel, et näidata ilusaid esitusi ja pakkuda fännidele emotsiooni!” pakatas 46-aastane Štelmahers positiivsusest.