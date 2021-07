Pärnu Sadam palkas Ukraina kõrgliigas kogemusi saanud eestlase

"Pärnu tegemistel olen ise silma peal hoidnud peaaegu et alati, sest klubi on esindanud aja jooksul nii mõnigi hea sõber. Pärnu on jätnud professionaalse, ühtehoidva ning mängijatest hooliva klubi mulje," rääkis legendaarse vasaraheitja Jüri Tamme poeg Pärnu klubi Facebooki lehele.

"Minu jaoks oli oluline, et klubil oleks lisaks Eesti-Läti liigale veel ka mõni muu väljund. See, et Pärnu mängib FIBA Europe Cupi, on väga hea võimalus mängijatel ennast proovile panna ja kogemusi koguda. Ning loodetavasti suudame seal ka head tulemust näidata," lisas Tamm.