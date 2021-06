Andrea Adamo: nüüd on aeg tulemust näidata

"Läheme Keeniasse teadmisega, et peame nüüd tulemust näitama. Teame samas, et siit lihtsat nädalavahetust ei tule," sõnas Adamo Hyundai pressiteenistusele. "Safari ralli on MM-sarjas ikooniline võistlus ning on hea meel võistelda Hyundaiga esmakordselt Aafrikas. Kiiruskatsed on pikad ja nõudlikud ning meie kolmele sõitjale tundmatud, seega on enne esimest katset vaja suur ettevalmistus ära teha."