WRC plaanib sarja laiendada USA-sse

FIA rallijuht Yves Matton rääkis Autospordile, et tegu pole ainult Fordi meeskonna poolse huviga, vaid ka paljud investorid tunnevad, et WRC sarja viimine Ameerikasse on õige otsus. Mattoni sõnul otsivad nad ka võimalusi korraldada rallit Hiinas ja Venemaal.

M-Spordi tiimijuhi Rich Milleneri sõnul pingutavad WRC, Ford ja M-Sport meeletult, et ralli USA-s kindlasti toimuks. "Me tahame, et see ralli toimuks, sest tegu on täiesti avastamata turuga. Heaks ralliks on olemas kõik eeldused: head rajatised ja suurepärased teed," ütles Millener.