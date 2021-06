Andrea Adamo kahel korral järjest võiduta jäämisest: ma ei näe üht kindlat viga, mida oleksime teinud

Nii Portugali kui ka Sardiinia rallil alustas võimsalt Hyundai äss Ott Tänak , kuid saarlane pidi mõlemad rallid siiski liidrikohalt katkestama. Mõlemal etapil teenis lõpuks võidu Toyota ning üldarvestuses kasvas Jaapani autotootja edu Hyundai ees 49 punkti peale.

Sardiinia ralli järel uuris DirtFish Adamolt, kas ta peaks Hyundai lähenemise juures midagi muutma. "Kui teeksime midagi teistmoodi, tähendaks see, et tegime ralliks valmistudes mõne vea. Minu arust me ei eksinud, sest juhtisime nii Portugalis kui ka Itaalias," rääkis Adamo.