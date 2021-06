Hyundai rallisõitja põhjendas Keenia WRC-etapist loobumist

Loubet selgitas sotsiaalmeedias, et otsuse tingis senine ebaõnnestunud hooaeg.

"Pärast Sardiinia rallit kohtusime oma abilistega ja arutasime asju. Otsustasime Safari rallist loobuda ja kasutada aega selleks, et analüüsida, mis on alates hooaja algusest valesti läinud. Ainuke eesmärk on tugevamana tagasi tulla," kirjutas 23-aastane prantslane oma Twitteri kontol.